Полыхающие салфетки: горящий склад в Байтереке сняли на видео
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В мессенджерах пользователи делятся видео с пожаром в селе Байтерек Алматинской области. Инцидент прокомментировали в экстренных службах, передает NUR.KZ.
В Telegram-каналах публикуют видео, снятые в селе Байтерек. Kris_p_almaty | Kazpress.kz пишет, что горит территория некой промзоны.
Подробности привело Министерство по ЧС в Telegram. По его данным, в поселке произошло возгорание склада.
"На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу вызова.
По прибытии на место вызова было установлено, что произошло загорание цеха и склада по производству салфеток с угрозой перехода на соседний жилой дом. (…) Задействованы 60 человек личного состава и порядка 20 единиц техники ДЧС", – сообщили в МЧС.
Локализовали пожар (остановили распространение огня) в 11:01, полностью потушили – в 13:25. Площадь пожара составила 1000 м².
Уточняется, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
Как вести себя во время пожара
Подробную инструкцию опубликовали на сайте "Электронного правительства". В ней говорится, что при пожаре следует:
- закрыть рот и нос любой тканью, лучше – влажной;
- уходить от огня;
- не пользоваться лифтом;
- не бить окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
В помещении, в высотном здании, в месте скопления людей:
- если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
- при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;
- немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
- отключите электрооборудование;
- если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
- помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
- при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
- выбирайтесь в безопасное место;
- если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
- закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.
При первых признаках возгорания и запахе дыма следует вызвать пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Что сообщить диспетчеру при звонке 101 или 112?
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Рекомендуется в этот момент говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2069664-polahyyuschie-salfetki-goryaschiy-sklad-v-baytereke-snyali-na-video/