Людей эвакуировали из-за пожара в девятиэтажке в Актобе

Пожар произошел в 9-этажном жилом доме в Актобе - загорелась мебель в квартире на предпоследнем этаже. Спасатели эвакуировали 11 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел сегодня ночью, примерно в 4:06. Как уточнили в ведомстве, случилось горение мебели на 8-м этаже дома в 12-м микрорайоне города.

Силами ДЧС с верхних этажей по лестничному маршу эвакуировано 11 человек, в том числе 3 детей.

Пожар потушили в течение 15 минут.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание проводов в электрощите.

Были задействованы 33 человек личного состава и 6 единиц техники.

В официальном Telegram-канале МЧС РК казахстанцам напомнили правила пожарной безопасности в квартирах и жилых помещениях: