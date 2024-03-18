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Людей эвакуировали из-за пожара в девятиэтажке в Актобе

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Пожарные в квартире
Пожарные в квартире. Иллюстративное фото: ДЧС Шымкента

Пожар произошел в 9-этажном жилом доме в Актобе - загорелась мебель в квартире на предпоследнем этаже. Спасатели эвакуировали 11 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел сегодня ночью, примерно в 4:06. Как уточнили в ведомстве, случилось горение мебели на 8-м этаже дома в 12-м микрорайоне города.

Силами ДЧС с верхних этажей по лестничному маршу эвакуировано 11 человек, в том числе 3 детей.

Пожар потушили в течение 15 минут.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание проводов в электрощите.

Были задействованы 33 человек личного состава и 6 единиц техники.

В официальном Telegram-канале МЧС РК казахстанцам напомнили правила пожарной безопасности в квартирах и жилых помещениях:

  • ️не храните горючие жидкости, газовые баллоны на балконах и лоджиях;
  • не используйте газовые баллоны в жилых домах 2-х этажного строительства;
  • ️исключите курение в постели, а также не в специальных местах для курения;
  • не выбрасывайте окурки с балконов и лоджий;
  • не оставляйте готовые продукты питания и бытовые электроинструменты (телевизоры, утюги, чайники, фены, стиральные машины и т. д.) без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2069790-lyudey-evakuirovali-iz-za-pozhara-v-devyatietazhke-v-aktobe/

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