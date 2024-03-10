В Индонезии два пилота уснули во время полета: власти страны начали расследование

Пилоты самолета индонезийской авиакомпании Batik Air заснули во время полета. Самолет не пострадал, но отклонился от курса. Теперь ситуацию расследуют власти страны, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Согласно предварительному отчету, опубликованному вчера Национальным комитетом по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT), пилот и второй пилот авиакомпании Batik Air заснули во время полета из города Кендари в столицу Джакарту.

Отмечается, что они проспали 28 минут.

На борту находилось 153 пассажира и 4 бортпроводника. Никто из них не пострадал, однако самолет отклонился от курса, что привело к навигационным ошибкам.

Как сообщили CNN в авиакомпании, перед полетом второй пилот сообщил капитану самолета, что он "не отдохнул надлежащим образом". При этом после набора высоты капитан сам попросил разрешения немного отдохнуть, после чего передал управление второму пилоту и уснул.

Однако, согласно отчету, примерно через 90 минут полета второй пилот тоже "случайно заснул".

Диспетчеры пытались связаться с самолетом в это время, но не получили ответа. Примерно через 28 минут командир проснулся и понял, что самолет движется по неправильной траектории.

Также в отчете об инциденте говорится, что у 28-летнего второго пилота незадолго до этого случая родились близнецы и он часто не мог выспаться из-за того, что помогал жене с детьми.

"Мы проведем расследование и проверку ночных полетов в Индонезии в отношении рисков из-за усталости для Batik Air и других авиакомпаний", — заявили в минтранспорта страны.

При этом напомним, несколько дней назад в Соединенных Штатах Америки вылетевший в Японию самолет совершил экстренную посадку из-за выпавшей из шасси шины.

А до этого в самолет, летевший из Канады в Великобританию, ударила молния. В этот момент на борту судна находилось больше 500 человек. Момент попадания молнии в судно попал на камеры.