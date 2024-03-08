Шина от шасси выпала у летящего самолета в США (видео)

В Соединенных Штатах Америки вылетевший в Японию самолет совершил экстренную посадку из-за выпавшей из шасси шины, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, ссылаясь на американские СМИ, самолет авиакомпании United Airlines направлялся из Сан-Франциско в Японию, но из-за инцидента был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. На борту Boeing 777-200 в этот момент находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота.

"У самолета 777-200 шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Самолет рассчитан на безопасную посадку с отсутствующими или поврежденными шинами", - заявила авиакомпания в связи с инцидентом.

Пожарная служба Лос-Анджелеса подтвердила, что самолет, который был перенаправлен в этот город, после того как экипаж сообщил о проблеме с шасси, благополучно приземлился в аэропорту. Никто не пострадал.

Пропавшая шина была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско.

Напомним, ранее в самолет, летевший из Канады в Великобританию, ударила молния. В этот момент на борту судна находилось больше 500 человек. Момент попадания молнии в судно попал на камеры.