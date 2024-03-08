Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Шина от шасси выпала у летящего самолета в США (видео)

Опубликовано:

Самолет летит в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки вылетевший в Японию самолет совершил экстренную посадку из-за выпавшей из шасси шины, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, ссылаясь на американские СМИ, самолет авиакомпании United Airlines направлялся из Сан-Франциско в Японию, но из-за инцидента был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. На борту Boeing 777-200 в этот момент находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота.

"У самолета 777-200 шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Самолет рассчитан на безопасную посадку с отсутствующими или поврежденными шинами", - заявила авиакомпания в связи с инцидентом.

Пожарная служба Лос-Анджелеса подтвердила, что самолет, который был перенаправлен в этот город, после того как экипаж сообщил о проблеме с шасси, благополучно приземлился в аэропорту. Никто не пострадал.

Пропавшая шина была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско.

Напомним, ранее в самолет, летевший из Канады в Великобританию, ударила молния. В этот момент на борту судна находилось больше 500 человек. Момент попадания молнии в судно попал на камеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2065245-shina-ot-shassi-vypala-u-letyaschego-samoleta-v-ssha-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.