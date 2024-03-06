Молния ударила во взлетающий самолет с пассажирами в Канаде

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как во взлетающий самолет ударила молния. Как оказалось, инцидент произошел в Канаде в минувшее воскресенье.

По данным РИА Новости, видео опубликовали канадские СМИ. На кадрах запечатлен самолет авиакомпании Air Canada после того, как он вылетел из Ванкувера в Лондон.

Отмечается, что кадры с моментом удара молнии в воздушное судно изданию предоставил очевидец. Само ЧП произошло 3 марта.

На кадрах — взлет самолета в темное время суток, через несколько секунд в него бьет молния.

По данным издания, самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air Canada летел в Лондон, при этом не указано, продолжил ли он полет или вернулся в аэропорт вылета.

Между тем Telegram-канал Mash пишет, что в момент ЧП в самолете находилось 550 пассажиров.

После попадания электрического искрового разряда он продолжил двигаться по пути.

Со слов местного пилота, трагедии получилось избежать благодаря специальной системе подавления молний, которая установлена на лайнере, отмечает издание.

Напомним, в феврале на видео попал момент, как футболиста ударило молнией прямо во время матча. СМИ писали, что в результате происшествия 30-летний спортсмен погиб.

В прошлом году в Костанайской области 27-летнего мужчину также убило разрядом молнии. На месте происшествия была обнаружена погибшая лошадь, на которой передвигался табунщик.

В августе 2023-го в Алматинской области в больницу с ожогами был доставлен 11-летний мальчик. Его также ударила молния. Врачам удалось спасти жизнь ребенка.

Как избежать удара молнии

Добавим, что на сайте ДЧС Павлодарской области даны рекомендации, как обезопасить себя во время грозы и что делать, чтобы не быть пораженным молнией.

Так, во время грозы: