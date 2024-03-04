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Эзотерика

"Будто снизу толчок был": сейсмологи рассказали, было ли землетрясение в Алматы вертикальным

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Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Среди алматинцев разгорелись споры, вертикальным было землетрясение или горизонтальным. Этот вопрос корреспондент NUR.KZ озвучил на брифинге ДЧС.

Вертикальное землетрясение, которое почувствовали некоторые алматинцы, - кажущееся явление, ответил заместитель директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований.

"Было ощущение будто снизу толчок был. Расстояние 30 км для сейсмической волны - это очень короткое время пробега. Это так казалось из-за того, что очаг близко находился к городу Алматы. Чем ближе будет располагаться очаг, тем сильнее будет казаться, что толчок идет снизу. Но это кажущееся явление", - сообщил Нурсарсен Узбеков.

Таким образом, случившееся землетрясение было горизонтальным.

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064437-budto-snizu-tolchok-byl-seysmologi-rasskazali-bylo-li-zemletryasenie-v-almaty-vertikalnym/

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