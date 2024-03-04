Кадры с камер видеонаблюдения с моментом начала землетрясения появились в Сети

Алматинцы делятся записями момента землетрясения с камер видеонаблюдения. Ролики появились в соцсетях жителей мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам некоторых очевидцев, перед толчками слышался гул. Кто-то отмечает, что землетрясение было вертикальным.

Видео снималось в разных местах - в торговых домах, офисах и на улицах города.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.

Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.

Также мы рассказывали, как работает аэропорт после толчков.

Видео: Валерий Жемчужный