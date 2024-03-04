Кадры с камер видеонаблюдения с моментом начала землетрясения появились в Сети
Опубликовано:
Алматинцы делятся записями момента землетрясения с камер видеонаблюдения. Ролики появились в соцсетях жителей мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам некоторых очевидцев, перед толчками слышался гул. Кто-то отмечает, что землетрясение было вертикальным.
Видео снималось в разных местах - в торговых домах, офисах и на улицах города.
Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.
В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.
Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.
Также мы рассказывали, как работает аэропорт после толчков.
Видео: Валерий Жемчужный
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064375-kadry-s-kamer-videonablyudeniya-s-momentom-nachala-zemletryaseniya-poyavilis-v-seti/