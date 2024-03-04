Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Кадры с камер видеонаблюдения с моментом начала землетрясения появились в Сети

Опубликовано:

Алматыдағы жер сілкінісінен кейін далаға шыққан тұрғындар
Алматыдағы жер сілкінісінен кейін далаға шыққан тұрғындар. Фото: NUR.KZ

Алматинцы делятся записями момента землетрясения с камер видеонаблюдения. Ролики появились в соцсетях жителей мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам некоторых очевидцев, перед толчками слышался гул. Кто-то отмечает, что землетрясение было вертикальным.

Видео снималось в разных местах - в торговых домах, офисах и на улицах города.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.

Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.

Также мы рассказывали, как работает аэропорт после толчков.

Видео: Валерий Жемчужный

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064375-kadry-s-kamer-videonablyudeniya-s-momentom-nachala-zemletryaseniya-poyavilis-v-seti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.