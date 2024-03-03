Двое человек отравились угарным газом в Семее

Двое жителей Семея отравились угарным газом. Причиной стала неисправность печи в доме, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Происшествие, по данным пресс-службы МЧС, случилось сегодня утром в Семее.

"В 06:10 в поселке Строительный в частном жилом доме из-за неисправности дымохода отопительной печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и были госпитализированы два человека.

Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации отопительной печи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщина и двое детей попали в больницу в результате отравления угарным газом в Северо-Казахстанской области.

Еще один случай произошел недавно в Алматинской области, где отравились угарным газом женщина и ее две дочери 2009 и 2010 года рождения. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Также в Алматы в микрорайоне Шугыла семья с тремя детьми отравилась угарным газом, по предварительной версии, из-за незакрытой заслонки отопительной печи.

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", угарный газ крайне ядовит для человека. Отравление им может нанести серьезный ущерб здоровью и закончиться летальным исходом.

Угарный газ не имеет запаха, потому его очень сложно распознать.

Симптомы отравления угарным газом (может быть от одного до нескольких симптомов): головокружение, тяжесть и пульсация в голове, головная боль, тошнота, рвота, удушье, одышка, кашель, слезящиеся глаза, утомление, дезориентация, обморок.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

при легких отравлениях (головокружение и тошнота) - быстро вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточки и двери);

если пострадавший в сознании - дать понюхать нашатырный спирт, растереть тело, напоить крепким чаем или кофе, вызвать скорую помощь;

если пострадавший без сознания - немедленно начать делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи.

Даже при легком отравлении угарным газом не оставляйте пострадавшего без присмотра до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму и готовьтесь при необходимости вызвать скорую помощь.

Для вызова службы скорой помощи наберите 103.Для вызова службы спасения наберите 112.