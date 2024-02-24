"Мама - учитель в школе": что известно о семье из Карагандинской области, где погибли 4 детей

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева рассказала подробности о семье, в которой в результате пожара погибли четверо маленьких детей, передает NUR.KZ.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане в Stories на своей официальной странице в Instagram подтвердила, что дети, старшему из которых 5 лет, а младшему - 1,5 года, были дома одни.

"Мама - учитель в школе, папа работал на стройке, в зимнее время своим хозяйством занимался. Трагедия произошла вечером 23 февраля. Заместитель акима области, ДЧС, уполномоченные органы на месте. Выражаю соболезнования", - написала Динара Закиева.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне вечером четверо детей из одной семьи погибли во время пожара в жилом доме в Каркаралинском районе Карагандинской области.

В Сети отмечалось, что жертвами стали три мальчика и одна девочка. Предварительно, их родителей не было дома, они ушли к соседям.

В акимате Каркаралинского района подтвердили информацию о пожаре и гибели детей. В ведомстве уточнили, что на место происшествия выехало руководство района. Более подробную информацию обещали предоставить позже.

Через некоторое время в ДЧС Карагандинской области рассказали, что в селе Талды в 2-квартирном одноэтажном жилом доме произошло загорание домашних вещей, мебели, оконных и дверных блоков на площади 10 кв. м.

В результате пожара погибли 4 ребенка 2019, 2020, 2021, 2022 годов рождения. В ведомстве заявили, что на момент ЧП дети действительно находились в доме одни, родители отсутствовали.

Здесь добавили, что по факту пожара заведено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия и назначены экспертизы.