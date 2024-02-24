Появились подробности гибели 4 детей в Карагандинской области

Появились подробности гибели 4 детей при пожаре в жилом доме в Карагандинской области. Обстоятельства трагедии озвучили в ДЧС региона, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальной странице ДЧС Карагандинской области в Instagram, 23 февраля в селе Талды Каркаралинского района в 2-квартирном одноэтажном жилом доме произошло загорание домашних вещей, мебели, оконных и дверных блоков на площади 10 кв. м.

"В результате пожара погибли 4 ребенка 2019, 2020, 2021, 2022 годов рождения. На момент пожара дети находились в доме одни. Родители отсутствовали", - проинформировали в ведомстве.

По данным ДЧС региона, пострадавшей семье местными исполнительными органами и населением оказывается вся необходимая помощь.

"По факту пожара заведено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия и назначены экспертизы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне вечером четверо детей из одной семьи погибли во время пожара в жилом доме в Каркаралинском районе Карагандинской области. В Сети отмечалось, что жертвами стали три мальчика и одна девочка. Предварительно, их родителей не было дома, они ушли к соседям.

В акимате Каркаралинского района подтвердили информацию о пожаре и гибели детей. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия находится руководство района. Более подробную информацию обещали предоставить позже.

Спасатели призывают казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.

"Главное, не оставлять детей без присмотра, постоянно напоминать им о правилах безопасности, при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам экстренных служб "101", "112", - отмечают специалисты.