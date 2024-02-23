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Тело женщины нашли в загоревшемся доме в СКО

Опубликовано:

Пожарные идут по улице
Пожарные. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня ночью произошел пожар в доме в одном из сел СКО. На месте происшествия было найдено тело погибшей женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, сегодня, 23 февраля, в 01:25 в селе Новоукраинка Айыртауского района Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном жилом доме.

Расстояние до ближайшей пожарной части - 10 километров.

"Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело женщины 1951 года рождения", - говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара, по данным МЧС, - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

В 02:14 распространение огня удалось остановить, однако полностью потушить пожар спасателям удалось только в 04:25.

В тушении пожара было задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС СКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062541-telo-zhenschiny-nashli-v-zagorevshemsya-dome-v-sko/

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