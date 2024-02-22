Квартира на 12-м этаже горела в столичном ЖК

Пожар произошел в одном из столичных ЖК сегодня вечером - в МЧС рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

По информации ведомства, сегодня в 21:30 столичные пожарные выехали на поступившее сообщение о том, что горит квартира по адресу улица Мухамедханова.

Прибывшими огнеборцами было установлено, что наблюдается открытое горение из окна квартиры на 12 этаже, горели домашние вещи и мебель в кухонном помещении, а также на балконе.

В 21:55 пожарные полностью ликвидировали возгорание.

На месте пожара было задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Астаны.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.

Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".