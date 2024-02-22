Квартира на 12-м этаже горела в столичном ЖК
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Пожар произошел в одном из столичных ЖК сегодня вечером - в МЧС рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.
По информации ведомства, сегодня в 21:30 столичные пожарные выехали на поступившее сообщение о том, что горит квартира по адресу улица Мухамедханова.
Прибывшими огнеборцами было установлено, что наблюдается открытое горение из окна квартиры на 12 этаже, горели домашние вещи и мебель в кухонном помещении, а также на балконе.
В 21:55 пожарные полностью ликвидировали возгорание.
На месте пожара было задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Астаны.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.
Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062522-kvartira-na-12-m-etazhe-gorela-v-stolichnom-zhk/