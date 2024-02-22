Мужчина попал в больницу в результате пожара близ Алматы (фото)

Частный жилой дом загорелся в селе Гульдала Талгарского района Алматинской области - в результате произошедшего пострадал мужчина, его госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сегодня, 22 февраля, в 15:22 на пульт диспетчер поступило сообщение о том, что в селе Гульдала произошло возгорание мансарды и одной комнаты частного жилого дома на площади 138 кв.м. с последующим обрушением потолочного перекрытия на площади 30 кв.м.

Пожар был локализован в 16:13 и ликвидирован в 17:25.

В результате пожара пострадал мужчина - он был госпитализирован.

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматинской области

Отмечается, что для выяснения причины пожара на место направлены сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.

По информации ведомства в тушении пожара были задействованы 7 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Алматинской области.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.