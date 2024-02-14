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ТОО "Корпорация Казахмыс" проводит профилактические работы

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Зона выработанных пустот
Зона выработанных пустот. Фото: пресс-служба корпорации

В Сатпаеве ТОО "Корпорация Казахмыс" проводит контролируемые работы по обрушению горных пород в зоне выработанных пустот, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу корпорации.

"Сообщение о землетрясении в городе Сатпаев, вышедшее в некоторых СМИ, не соответствует действительности. В данном районе ТОО "Корпорация Казахмыс" проводит контролируемые работы по обрушению горных пород в зоне выработанных пустот. Это территория шахты №65 Южно-Жезказганского рудника. Принудительное планомерное погашение пустот осуществляется для предотвращения неконтролируемых обвалов", – рассказали в корпорации.

Как сообщили в геомеханической службе компании, горные работы в данном районе не производятся. Дневная поверхность обрушена с 1982 года и изолирована обваловкой. Зданий, сооружений и коммуникаций на местности нет.

"Горные работы на примыкающих участках не будут производится до стабилизации геомеханической обстановки. Специалисты компании продолжают производить мониторинг данного района. В результате планомерного погашения пустот пострадавших нет. Просим не паниковать и доверять только официальным источникам", – добавили в "Казахмысе".

Напомним, ранее Казахстанский национальный центр данных сообщил, что сегодня, 14 февраля, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6 недалеко от города Сатпаева в области Ұлытау.

Позже в МЧС РК опровергли информацию о землетрясении в области Ұлытау. В ведомстве сообщили, что в действующей шахте №65 Южно-Жезказганского рудника ТОО "Казахмыс" произошло принудительное планомерное погашение пустот, в результате которого зафиксированы сейсмические события без ощутимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060953-too-korporatsiya-kazahmys-provodit-profilakticheskie-raboty/

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