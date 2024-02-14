Рабочих завалило в шахте из-за сошедшего оползня на востоке Турции (видео)

В турецкой провинции Эрзинджан из-за сошедшего оползня произошел обвал в золотодобывающей шахте. Под завалами остались рабочие, сейчас ведутся их поиски.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на слова губернатора провинции Эрзинджан Хамзы Айдогду, гигантский оползень сошел в недалеко от шахты в районе Илич. В результате произошел обвал.

"Под завалами остаются рабочие, точное их число неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы при участии команд из других провинций", – заявил губернатор телеканалу NTV.

Управляющая шахтой компания Anagold в пресс-релизе подтвердила происшествие и отметила, что сотрудники ее экстренной службы также принимают участие в поисках оставшихся под завалами рабочих.

На сайте компании сообщается, что данная шахта начала функционировать в декабре 2010 года.

При этом по данным издания TRT Haber, министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что связи нет с девятью рабочими.

Кроме того, губернатор Эрзинджана сообщил, что министры внутренних дел и энергетики Турции, которые находились с визитом в Египте, сейчас в срочном порядке направляются на место происшествия.

"Они приезжают сюда. Все команды сейчас здесь. Все ресурсы наше государство мобилизовало здесь по указанию президента", – отметил Хамза Айдогду.

Район Илич в провинции Эрзинджан в Турции. Скриншот: Google Maps

Напомним, в начале февраля сообщалось, что на здание суда в турецком Стамбуле было совершено вооруженное нападение. В результате происшествия погибла местная жительница, есть пострадавшие.

Кроме того, в конце января в Стамбуле вооруженные люди напали на католическую церковь. Погиб один человек. Полиция задержала граждан России и Таджикистана.