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В Стамбуле вооруженные люди напали на католическую церковь: есть погибший (видео)

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полиция и скорая помощь на месте происшествия
полиция и скорая помощь на месте происшествия. Кадр из видео: twitter.com/ragipsoylu

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о вооруженном нападении на католическую церковь в Турции. На данный момент известно об одном погибшем, передает NUR.KZ.

Сообщение глава турецкого МВД опубликовал на своей странице в Twitter.

Трагедия произошла сегодня около 11:40 по местному времени (13:40 по времени Астаны) во время службы в церкви Санта-Мария в районе Сарыер в Стамбуле.

Как сообщил Али Ерликая, двое вооруженных людей в масках застрелили мужчину.

"Начато масштабное расследование по данному факту, полиция предпринимает действия для поимки злоумышленников", – заявил он.

По данным с сайта Planets of Hotel, район Сарыер расположен в европейской части Стамбула на берегах пролива Босфор и Черного моря. Он также известен как "район элитных дач". Здесь состоятельные горожане арендуют на лето роскошные виллы или приобретают недвижимость.

В Сарыере часто встретить крупных политиков, предпринимателей и других известных личностей.

Район Сарыер на карте Стамбула
Район Сарыер на карте Стамбула. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2057900-v-stambule-vooruzhennye-lyudi-napali-na-katolicheskuyu-tserkov-est-pogibshiy-video/

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