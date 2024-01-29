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Нападение на церковь в Стамбуле: полиция задержала граждан России и Таджикистана

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Полиция на месте преступления
Полиция на месте преступления. Фото: Sercan Ozkurnazli/ dia images via Getty Images

Министр внутренних дел Турции сообщил о задержании 47 человек по делу о нападении на католическую церковь в Стамбуле. Среди задержанных и иностранцы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на слова главы МВД Турции Али Ерликая, главные подозреваемый в нападении на церковь - россиянин и гражданин Таджикистана. Всего же в рамках дела задержаны 47 человек.

Согласно неподтвержденным данным, ответственность за нападение на церковь взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в Казахстане). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером воскресенья.

"Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам (в связи с нападением - прим. ред.)", - сообщил Ерликая на брифинге.

Подозреваемых в нападении, по его словам, задержали в 22:00 по местному времени. Один из них оказался гражданином Таджикистана, другой — россиянином.

"Предположительно, эти два иностранца — члены ИГ", - заявил министр.

Всех задержанных планируется допросить.

Напомним, накануне сообщалось, что в воскресенье двое неизвестных в маске во время службы в церкви Санта-Мария в районе Сарыер в Стамбуле застрелили мужчину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057924-napadenie-na-tserkov-v-stambule-politsiya-zaderzhala-grazhdan-rossii-i-tadzhikistana/

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