Нападение на церковь в Стамбуле: полиция задержала граждан России и Таджикистана

Министр внутренних дел Турции сообщил о задержании 47 человек по делу о нападении на католическую церковь в Стамбуле. Среди задержанных и иностранцы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на слова главы МВД Турции Али Ерликая, главные подозреваемый в нападении на церковь - россиянин и гражданин Таджикистана. Всего же в рамках дела задержаны 47 человек.

Согласно неподтвержденным данным, ответственность за нападение на церковь взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в Казахстане). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером воскресенья.

"Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам (в связи с нападением - прим. ред.)", - сообщил Ерликая на брифинге.

Подозреваемых в нападении, по его словам, задержали в 22:00 по местному времени. Один из них оказался гражданином Таджикистана, другой — россиянином.

"Предположительно, эти два иностранца — члены ИГ", - заявил министр.

Всех задержанных планируется допросить.

Напомним, накануне сообщалось, что в воскресенье двое неизвестных в маске во время службы в церкви Санта-Мария в районе Сарыер в Стамбуле застрелили мужчину.