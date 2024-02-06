Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На здание суда в Стамбуле совершено нападение: есть погибшие

Опубликовано:

Полиция и врачи на месте происшествия
Место происшествия. Фото: Sercan Ozkurnazli/dia images via Getty Images

Сегодня на здание суда в турецком Стамбуле было совершено вооруженное нападение. В результате происшествия погибла местная жительница, есть пострадавшие.

"Сегодня, в 11:46 (14:46 по Астане), была предпринята попытка нападения на пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян. Двое нападавших – мужчина и женщина – ликвидированы. 5 человек, в том числе 3 сотрудника полиции, получили ранения", – сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, после происшествия все входы и выходы из суда были перекрыты, в районе усилено присутствие полиции.

В результате инцидента, названного министром внутренних дел Турции попыткой теракта, пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских.

Также Али Ерликая заявил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C.

"Госпитализированная после нападения Дилфираз К. скончалась, несмотря на все усилия врачей. Пуля попала ей в спину", – цитирует местные СМИ агентство.

По информации агентства, организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.

Между тем, как передает РИА Новости, полиция смогла задержать третьего участника нападения на суд в Стамбуле, он ранен.

"Полиция задержала сбежавшего с места еще одного участника нападения, он ранен", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце января в Стамбуле вооруженные люди напали на католическую церковь. В результате происшествия погиб один человек.

Позже министр внутренних дел Турции сообщил о задержании 47 человек по делу о нападении на католическую церковь в Стамбуле. Среди задержанных и иностранцы – россиянин и гражданин Таджикистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059517-na-zdanie-suda-v-stambule-soversheno-napadenie-est-pogibshie/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.