На здание суда в Стамбуле совершено нападение: есть погибшие

Сегодня на здание суда в турецком Стамбуле было совершено вооруженное нападение. В результате происшествия погибла местная жительница, есть пострадавшие.

"Сегодня, в 11:46 (14:46 по Астане), была предпринята попытка нападения на пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян. Двое нападавших – мужчина и женщина – ликвидированы. 5 человек, в том числе 3 сотрудника полиции, получили ранения", – сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, после происшествия все входы и выходы из суда были перекрыты, в районе усилено присутствие полиции.

В результате инцидента, названного министром внутренних дел Турции попыткой теракта, пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских.

Также Али Ерликая заявил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C.

"Госпитализированная после нападения Дилфираз К. скончалась, несмотря на все усилия врачей. Пуля попала ей в спину", – цитирует местные СМИ агентство.

По информации агентства, организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия – фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.

Между тем, как передает РИА Новости, полиция смогла задержать третьего участника нападения на суд в Стамбуле, он ранен.

"Полиция задержала сбежавшего с места еще одного участника нападения, он ранен", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце января в Стамбуле вооруженные люди напали на католическую церковь. В результате происшествия погиб один человек.

Позже министр внутренних дел Турции сообщил о задержании 47 человек по делу о нападении на католическую церковь в Стамбуле. Среди задержанных и иностранцы – россиянин и гражданин Таджикистана.