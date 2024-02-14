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"Ужасный звук и пожар": взрыв произошел на главном газопроводе Ирана (видео)

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Взрыв на газопроводе в Иране
Взрыв на газопроводе в Иране. Кадр из видео: twitter.com/albafella1

Сегодня ночью в Иране на главной газопроводной линии страны произошел мощный взрыв. Кадры происшествия появились в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет информагентство, ссылаясь на местные СМИ, взрыв и последовавший за ним пожар произошел на главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен.

"Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен, о пострадавших пока не сообщалось", – сообщили иранские пожарные.

Мэр города Боруджен Фатах Кареми отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа".

По его словам, сейчас подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратился, на месте пожара находятся спасательные и пожарные бригады.

Город Боруджен на карте
Город Боруджен на карте. Скриншот: Google Maps

Напомним, 3 января в иранском южном городе Керман сотни человек приняли участие в церемонии шествия к могиле генерала Касема Сулеймани около мечети Сахеб аль-Заман, когда неожиданно на этом месте прогремели два взрыва.

В результате происшествия погибли 103 человека. Еще 141 человек получил ранения. Власти страны назвали произошедшее – террористической атакой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение в Кермане (Иран) и призвал привлечь к ответу виновных.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство" (в Казахстане запрещена).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060833-uzhasnyy-zvuk-i-pozhar-vzryv-proizoshel-na-glavnom-gazoprovode-irana-video/

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