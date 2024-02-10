Землетрясение на востоке Казахстана прокомментировали в МЧС
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Сегодня жители Риддера ощутили подземные толчки в 2 балла. В МЧС рассказали, что сведений о пострадавших гражданах или разрушениях к ним не поступало, передает NUR.KZ.
Подземные толчки в 2 балла ощутили сегодня жители Риддера на востоке Казахстана. Оно было зафиксировано в 14:24, эпицентр расположен на территории России.
Магнитуда землетрясения составила 5,7, глубина – 15 км.
В МЧС сообщили, что обстановка стабильная, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
"Подразделения МЧС совместно с местными исполнительными органами проводят проверку состояния коммунальных и гидротехнических сооружений", – говорится в сообщении министерства в Telegram.
Граждан попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Что делать при землетрясении?
Как отмечали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060282-zemletryasenie-na-vostoke-kazahstana-prokommentirovali-v-mchs/