Землетрясение на востоке Казахстана прокомментировали в МЧС

Сегодня жители Риддера ощутили подземные толчки в 2 балла. В МЧС рассказали, что сведений о пострадавших гражданах или разрушениях к ним не поступало, передает NUR.KZ.

Подземные толчки в 2 балла ощутили сегодня жители Риддера на востоке Казахстана. Оно было зафиксировано в 14:24, эпицентр расположен на территории России.

Магнитуда землетрясения составила 5,7, глубина – 15 км.

В МЧС сообщили, что обстановка стабильная, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

"Подразделения МЧС совместно с местными исполнительными органами проводят проверку состояния коммунальных и гидротехнических сооружений", – говорится в сообщении министерства в Telegram.

Граждан попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении: