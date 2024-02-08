Досаев прибыл на место схода оползня в Алматы (фото, видео)

Аким Алматы Ерболат Досаев прибыл на место, где сегодня ночью произошел сход оплывины (оползня) в Медеуском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Аким Алматы Ерболат Досаев прибыл на место, где произошел сход оплывины (оползня). Градоначальник осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание.

"Главный приоритет – это поисково-спасательные работы. Необходимо беспрерывно обеспечить работы всех мобилизационных групп по поиску людей, по предварительной информации проживавших в доме", – сказал Ерболат Досаев.

Со слов соседей, в пострадавшем доме проживала семья из 4 человек.

По поручению акима создана специальная группа по расследованию причин произошедшего и ликвидации последствий оплывины (оползня).

По состоянию на 08:00 поисково-спасательные работы продолжаются. На месте находятся бригады скорой медицинской помощи. Между тем граждан призвали доверять только официальной информации.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина (оползень), из-за чего пострадали два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое детей – их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Отметим, что оплывина – это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.