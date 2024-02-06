Почти полсуток продолжают тушить крупный пожар в Семее (видео)

Пожарные Семея с ночи пытаются потушить возгорание в торговом доме. Сейчас пожар локализован. Работы ведутся по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в 11:39 пожар в торговом доме по улице Засядко, 65 локализован.

"Сложность тушения заключается в высокой температуре, большой пожарной нагрузке, легковоспламеняющихся материалах, сложности планировки здания и угрозы обрушения кровли здания, что создает опасность для работы личного состава", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

"На месте действует штаб пожаротушения. Силы и средства работают по повышенному рангу №3", - сообщили в ДЧС.

В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 388 человек личного состава, 48 единиц техники и 1 пожарный поезд. Работы по тушению возгорания продолжаются.

Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются.

Проводятся исследования испытательной пожарной лабораторией, на месте пожара работают оперативно-следственная группа Департамента полиции и дознаватели Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает новостной Telegram-канал МВД РК, по сигналу тревоги был поднят весь личный состав департамента полиции. Полицейские с трех часов ночи проводили эвакуацию граждан и автотранспорта, пытавшихся войти в горящее здание. Принятыми мерами гибели людей не допущено.

В настоящее время более 300 полицейских осуществляют охрану общественного порядка, произведено оцепление периметра здания, движение автотранспорта по прилегающим улицам приостановлено.

"Полицейские помогают спасателям. По периметру усилены наряды полиции. На месте происшествия много граждан, мешающих пожарным расчетам выполнять свою работу по ликвидации возгорания", - сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар вспыхнул минувшей ночью на рынке "Акшын". По информации ДЧС, сегодня в 02:29 прибывшие на место пожара сотрудники противопожарной службы установили, что на первом этаже, в районе эскалатора, горят бутики. Огонь распространился на помещения и второго этажа. Жертв и пострадавших нет.

Что делать при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.