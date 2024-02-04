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Мужчина пострадал при пожаре в квартире в Петропавловске (видео)

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Пожар в квартире
Пожар в квартире. Кадр из видео: YouTube / Петропавловск news

В Петропавловске вчера произошло задымление квартиры в многоэтажном доме, в результате инцидента пострадал человек, передает Петропавловск.news.

По информации издания, днем 3 февраля в доме №147 по улице Ауэзова произошло задымление в одной из квартир.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Северо-Казахстанской области, при происшествии пострадал один человек. Пожарные вынесли мужчину 1957 года рождения. Его госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии с отравлением продуктами горения и термическими ожогами.

Отмечается, что предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

Напомним, ранее бойцы СОБР вывели людей и вынесли газовый баллон из горящей квартиры в Семее – они предотвратили трагедию.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059015-muzhchina-postradal-pri-pozhare-v-kvartire-v-petropavlovske-video/

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