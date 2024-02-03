Бойцы СОБР бросились в горящую квартиру, чтобы вытащить газовый баллон в Семее

Бойцы СОБР вывели людей и вынесли газовый баллон из горящей квартиры в Семее - они предотвратили трагедию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ДП, сотрудники СОБР первыми оказались на месте возгорания - они заметили огонь в многоквартирном доме.

Бойцы бросились на помощь - эвакуировали девушку, ее несовершеннолетних брата и сестру, а также их соседей, после вынесли газовый баллон, вызвали пожарных и начали тушить пожар.

В ДП назвали имена героев - ими оказались сотрудники специального отряда быстрого реагирования департамента полиции области Абай Әділ Кусман и Нурлыбек Менкешев.

"Полицейские в первую очередь эвакуировали жильцов горящей квартиры и их соседей. После этого, понимая, что существует угроза жизням других жителей пятиэтажки, они вернулись в квартиру и вынесли из кухни газовый баллон", - рассказали в полиции.

После пожарные локализовали возгорание. Спасатели установили, что на балконе многоэтажки горели вещи, обшивка, окна и дверь.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.