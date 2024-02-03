Бойцы СОБР бросились в горящую квартиру, чтобы вытащить газовый баллон в Семее
Опубликовано:
Бойцы СОБР вывели людей и вынесли газовый баллон из горящей квартиры в Семее - они предотвратили трагедию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По информации пресс-службы ДП, сотрудники СОБР первыми оказались на месте возгорания - они заметили огонь в многоквартирном доме.
Бойцы бросились на помощь - эвакуировали девушку, ее несовершеннолетних брата и сестру, а также их соседей, после вынесли газовый баллон, вызвали пожарных и начали тушить пожар.
В ДП назвали имена героев - ими оказались сотрудники специального отряда быстрого реагирования департамента полиции области Абай Әділ Кусман и Нурлыбек Менкешев.
"Полицейские в первую очередь эвакуировали жильцов горящей квартиры и их соседей. После этого, понимая, что существует угроза жизням других жителей пятиэтажки, они вернулись в квартиру и вынесли из кухни газовый баллон", - рассказали в полиции.
После пожарные локализовали возгорание. Спасатели установили, что на балконе многоэтажки горели вещи, обшивка, окна и дверь.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058947-boytsy-sobr-brosilis-v-goryaschuyu-kvartiru-chtoby-vytaschit-gazovyy-ballon-v-semee/