Причиной аварии на ТЭЦ Бишкека мог стать хороший уголь, заявил Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью государственному телеканалу рассказал о возможных причинах серьезной аварии на ТЭЦ Бишкека, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Жапаров считает, что причиной взрыва мог стать переход на более качественный уголь.

"На ТЭЦ раньше сжигали кара-кечинский уголь. Это сырой уголь. Калорийность составляет 3800 ккал/кг. В прошлом году мы закупили шабыркульский. Топливо чистое, калорийность 5500 ккал/кг.

Я не специалист, но думаю, что они не учли калорийность этого угля и топили так же, как раньше топили кара-кечинским. Может, от этого поднялась температура и произошел взрыв", — сказал он.

Глава Кыргызстана добавил, что в этом году в Бишкеке меньше смога из-за того, что использовался чистый уголь "Шабыркуль".

Отмечается, что по факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 245 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", 317 "Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов" и 337 "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что признаки террористического акта в произошедшем не усматриваются. В надзорном органе также отвергли версию диверсии, о которой ранее заявлял замглавы ГКНБ.

Напомним, сегодня ночью на ТЭЦ в столице Кыргызстана - Бишкеке - произошла авария - взорвался котел. Сообщалось о нескольких пострадавших в результате ЧП.

Все школы и детские сады Бишкека до 5 февраля переведены на онлайн-обучение. Кроме того, для поддержания работы ТЭЦ и тепловых сетей отключена горячая вода.

СМИ сообщали, что председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прервал свой визит в Казахстан и экстренно вылетел в Бишкек. Сообщалось, что как только глава кабмина прибудет в столицу, состоится совещание в администрации президента касательно ЧП на ТЭЦ.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Садыра Жапарова сообщил, что глава государства держит ситуацию под личным контролем.