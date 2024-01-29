Более 30 бесхозных захоронений сибирской язвы нашли в области Жетісу

Природоохранными прокурорами в области Жетісу были выявлены 33 бесхозных и неизолированных места захоронения очагов сибирской язвы. Должностные лица привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, природоохранные прокуроры области Жетісу выявили грубые нарушения в деятельности уполномоченных органов в сфере соблюдения законодательства о ветеринарии.

"Должностными лицами ветеринарии по области допущены 33 тыс. нарушений в ходе вакцинации животных", - сообщили в прокуратуре области Жетісу.

Кроме того, было зафиксировано 526 фактов увода физических и юридических лиц от административной ответственности.

"На территории области выявили 33 бесхозных места захоронения очагов сибирской язвы, где не приняты меры по их изолированию и приведению их в соответствие", - отметили в надзорном органе.

Также было установлено четыре факта использования работниками поддельных дипломов в учреждениях ветеринарии, а еще 124 сотрудника не соответствовали занимаемым должностям по уровню образованию и опыта.

По всем выявленным нарушениям к различным видам дисциплинарной ответственности были привлечены более 100 должностных лиц, из них три руководителя территориальной инспекции привлечены к ответственности за проступки, дискредитирующие государственную службу.

В доход государства было возмещено более 3 млн тенге.

Ранее стало известно, что сразу в нескольких районах Восточно-Казахстанской области под пастбища и сенокосы выдавали земли, где ранее захоранивали зараженных сибирской язвой животных.

В октябре прошлого года у трех жителей поселка Топар Карагандинской области подтвердилась сибирская язва. Все заразившиеся - жильцы одного дома. Позже один из зараженных сибирской язвой умер в больнице. Второй - попал в реанимацию.

Как рассказала вице-министр здравоохранения, за 2023 год в Казахстане выявили 37 подтвержденных случаев заболевания сибирской язвой. Источником заражения явились забитые без ветеринарного освидетельствования больные животные.

По информации из Медицинского справочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой Bacillus anthracis - грамположительной палочковидной бактерией. Она может поражать кожу, легкие или, реже, пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.

Отмечается, что сибирская язва у человека возникает редко, однако, когда это происходит, человек обычно заражается путем кожного контакта или через вдыхание спор сибирской язвы, употребления в пищу зараженного мяса либо, редко, при введении зараженных запрещенных наркотиков.

К симптомам относятся бугорки и волдыри (после кожного контакта), затруднение дыхания и боль в груди (после вдыхания спор), боль в животе и кровавая диарея (после употребления в пищу зараженного мяса). Как уточняют специалисты, сибирская язва редко встречается у людей и не передается от человека к человеку.