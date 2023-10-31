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О ситуации с сибирской язвой в Казахстане рассказали в Минздраве

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Медик держит женщину за руку в больничной палате
Больница. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения рассказала о ситуации по заболеваемости сибирской язвой в Казахстане – за этот год в стране выявили 37 случаев заражения, передает корреспондент NUR.KZ.

"В текущем году зарегистрировано 37 подтвержденных случаев заболевания сибирской язвой, в том числе 19 случаев в Жамбылской области, 15 случаев в Акмолинской области, 3 случая в Абайском районе Карагандинской области. На сегодня в стационаре находятся 3 больных.

Во всех случаях заболевания сибирской язвой причиной заражения послужило участие в вынужденном забое и разделке больных животных, транспортировке, хранении и утилизации зараженного мяса и шкур.

Источником заражения явились забитые без ветеринарного освидетельствования больные животные. От человека человеку заболевание сибирская язва не передается", – заявила вице-министр МЗ Айжан Есмагамбетова.

Для предупреждения заражения сибирской язвой Минздрав рекомендует казахстанцам следующее:

  • приобретать мясо и мясную продукцию только в местах санкционированной торговли (официальных рынках, магазинах, торговых центрах), где осуществляется контроль за безопасностью и качеством продукции;
  • не покупать мясо и мясные продукты у случайных лиц;
  • при приготовлении пищи не пробовать на вкус сырые и в ходе приготовления мясные продукты, тщательно проваривать и прожаривать мясо и мясные продукты;
  • использовать средства индивидуальной защиты при уходе за домашними животными;
  • если после контакта (уход, убой, разделка и др.) с больными животными появились высокая температура, покраснения кожи, язвы – необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию.

Самолечение в случае сибирской язвы, по данным Минздрава, может привести к развитию осложненных форм и повышает риск смертельного исхода.

Домашний скот МЗ рекомендует прививать от сибирской язвы, а убой осуществлять после ветеринарного осмотра.

Напомним, что в октябре сибирскую язву выявили у трех человек в Карагандинской области.

Один из трех казахстанцев, зараженных сибирской язвой, умер в больнице. Второй зараженный попал в реанимацию.

Добавим, по информации из Медицинского справочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой бактерией Bacillus anthracis. Болезнь может поражать кожу, легкие или пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.

Сибирская язва у человека возникает редко, однако когда это происходит, человек обычно заражается путем кожного контакта, но также через вдыхание спор сибирской язвы, употребления в пищу зараженного мяса или редко при введении зараженных запрещенных наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2043415-o-situatsii-s-sibirskoy-yazvoy-v-kazahstane-rasskazali-v-minzdrave/

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