11 ощутимых толчков зафиксировали на территории Казахстана

Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований с 23 января зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимых, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

На официальном сайте ведомства отмечается, что сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана.

Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается до сих пор.

Сколько по времени будет происходить этот процесс - зависит от многих факторов, в том числе от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, и от грунтовых условий. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим.

"На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС продолжается работа республиканского оперативного штаба. Объекты жизнеобеспечения, транспортные и производственные объекты работают в штатном режиме. Обстановка стабильная. Гражданам рекомендуем сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - обратились в МЧС РК.

Меры безопасности при землетрясении

Если находитесь на верхних этажах - оставайтесь в здании до остановки толчков, предварительно отройте входную дверь, займите наиболее безопасное место в помещении: под несущей балкой, в дверных проемах или углах капитальных стен, у опорной колонны, подальше от окон, тяжелых предметов и мебели. Можно спрятаться под столом или укрыться в ванной.

Нельзя пользоваться лифтом и лестницей во время землетрясения. Дождитесь остановки толчков и только после этого выходите на улицу.

На улице нужно встать на открытой площадке подальше от зданий, линии электропередачи, вывесок, заборов и т.д.

Заранее подготовьте тревожный чемоданчик, куда входят лекарства, предметы первой необходимости, продукты, документы, фонарик, теплые вещи.

Землетрясение в Алматы и регионах Казахстана

23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в акимате Алматинской области проинформировали, что по результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов на территории региона обнаружены трещины на 44 зданиях - это школы, больницы, ДК.

Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе Алматы.