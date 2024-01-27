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Землетрясение зафиксировали сейсмологи Алматы

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Фиксация землетрясения
Сейсмология. Иллюстративное фото: Dimitri W Ponirakis/Getty Images

27 января в 6 часов 37 минут 19 секунд по времени Алматы сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.

По информации официального сайта ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, эпицентр землетрясения располагался в 278 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.6. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана нет ощутимости.

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО "Алматы" 27 января 2024 года в 6 часов 47 минут.

Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

Интенсивность землетрясения - сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и т.д. Интенсивность от одного землетрясения различна в разных пунктах на поверхности Земли в зависимости от расстояния до эпицентра.

Магнитуда землетрясения - количественная характеристика величины очага землетрясения. Определяется по записям землетрясений (сейсмограммам) на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) землетрясений по их величине, силе.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в акимате Алматинской области проинформировали, что по результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов на территории региона обнаружены трещины на 44 зданиях - это школы, больницы, ДК.

Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057818-zemletryasenie-zafiksirovali-seysmologi-almaty/

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