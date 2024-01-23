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Как алматинцам найти ближайшие пункты сбора, показали в ДЧС

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Пункт сбора
Пункт сбора. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям показали, как алматинцам найти ближайшие пункты сбора при ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ДЧС Алматы опубликовал подробную инструкцию о том, как алматинцам найти ближайшие пункты сбора после землетрясения.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.

Между тем, как сообщили в акимате, все точки сбора в Алматы открыты и работают.

Корреспондент NUR.KZ прошел по нескольким пунктам сбора. Один из них оказался закрыт. В других принимают алматинцев, их расположили в кабинетах и спортзалах школ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056905-kak-almatintsam-nayti-blizhayshie-punkty-sbora-pokazali-v-dchs-video/

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