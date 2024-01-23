"Мы думали, толчков уже не будет": алматинцы пришли в пункты сбора при ЧС (фото)

Напуганные землетрясением алматинцы пришли в пункты сбора при ЧС, расположенные, как правило, в школах города, передает корреспондент NUR.KZ.

Корреспондент NUR.KZ прошел по нескольким пунктам сбора. Один из них оказался закрыт.

Пункт сбора. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В других принимают алматинцев, их расположили в кабинетах и спортзалах школ.

Пункт сбора. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Сначала сидели дома, не выходили, сильно трясло. Потом через 10 минут выглянули к в окно - все во дворе и мы тоже вышли. Полчаса во дворе стояли, замерзли и обратно зашли. И опять повторилось.

Не так сильно, как первый раз. Мы-то думали, уже больше не будет. Мы вышли и соседи сказали, что 124 школа открыта. Здесь сразу же сказали, какие кабинеты открыты, мы сюда пошли. Мы сумки собрали, документы. Домой пойдем, немного подождем. Часов до 5", - рассказала алматинка.

Пункт сбора. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие пытаются спать, находясь в неудобной позе - землетрясение случилось ночью, разбудив горожан.

Пункт сбора. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители города не слишком общительны - сказываются стресс и усталость.

Пункт сбора. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее акимат Алматы сделал заявление по точкам сбора.

Пункт сбора. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.