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30 лет независимости Казахстана

"Не сейте панику и страх": полиция обратилась к алматинцам

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Полиция
Полицейский. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полиция призвала казахстанцев к информационной культуре и порекомендовала доверять сведениям из официальных источников. Алматинцев попросили не сеять панику, передает NUR.KZ.

"Полиция призывает граждан к информационной культуре и рекомендует доверять сведениям из официальных источников.

Не распространяйте фейковые сведения, не способствуйте тиражированию недостоверных данных, не сейте панику и страх",- призвали в МВД.

Напомним, ранее акимат Алматы ответил на слухи о разрушениях в городе после случившегося землетрясения.

Сильное землетрясение произошло в Алматы после полуночи. Сообщалось, что в городе оно ощущалось силой в пять баллов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056896-ne-seyte-paniku-i-strah-politsiya-obratilas-k-almatintsam/

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