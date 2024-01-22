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Авиакатастрофа в Афганистане: в Сети публикуют фото с выжившими и кадры с места крушения (фото, видео)

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Часть самолета, потерпевшего крушение в Афганистане
Часть самолета, потерпевшего крушение в Афганистане. Кадр из видео: twitter.com/HurriyatEN

В Сети появились первые фото с выжившими - двумя пилотами и двумя медиками, а также опубликовано первое видео с места падения самолета. Семейная пара, по предварительным данным, считаются погибшими.

Видео с места крушения и фотки с выжившими опубликовало афганское радио Hurriyat в соцсети X.

На кадрах, опубликованных афганским СМИ, четыре человека, вероятно, выживших в авиакатастрофе. Также продемонстрированы кадры с места крушения Falcon 10.

Отмечается, что спасенные были доставлены в центр района Ко Аб сегодня рано утром.

Фото опубликованы также в telegram-канале SHOT. На снимке, по данным канала, выжившие члены экипажа - два пилота Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также два медика - Павел Попов и Игорь Сывороткин. Сообщается, что серьезных травм мужчины не получили.

Всего, по данным канала, на борту самолета находились шестеро человек. Это два пилота, два медика и семейная пара. Последние, по предварительным данным, погибли.

Между тем, как сообщает РИА Новости, двое граждан России до сих пор не найдены, тела не обнаружены.

"Двое россиян с самолета Falcon пока числятся без вести пропавшими, их тела не найдены", - сообщает российское издание со ссылкой на собеседника.

Напомним, накануне сообщалось о том, что самолет разбился в горах Афганистана. Воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан.

Позже в СМИ были опубликованы имена погибших в авиакатастрофе в Афганистане. Сообщалось, что в авиакатастрофе, предварительно, погибла супружеская пара из России.

Как сообщалось, разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками, чтобы перевезти лежачую пациентку с супругом.

В разбившемся частном джете летела семья Евсюковых, предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056750-aviakatastrofa-v-afganistane-v-seti-publikuyut-foto-s-vyshivshimi-i-kadry-s-mesta-krusheniya-foto-video/

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