Неизвестный хищник ворвался в сарай и перебил 15 овец на востоке Казахстана (фото, видео)

В Восточно-Казахстанской области в сарай одного из местных жителей проник неизвестный хищник. В итоге были обнаружены 15 туш обескровленных овец.

Как сообщает Altaynews.kz, все произошло в селе Көкжота сельского округа Бастауши (район Самар). Несколько дней назад в сарай жителя Едильхана Сарбасова проник неизвестный хищник, в результате было убито 15 голов овец и 10 ранено.

На место происшествия оперативно выехали аким района Нурлан Махамбетов, аким сельского округа Арман Кенесбеков, а также сотрудники местного отдела полиции.

"Неизвестный хищник ворвался в сарай, выкопав проход под дверью. Это скорее всего рысь. Если бы это был волк, то он бы разорвал овец, а этот хищник оставил туши практически невредимыми.

Туши погибших овец закопаны в специальном месте для захоронения скота. Это связано с тем, что слюна хищника может содержать различные опасные заболевания. В настоящее время сотрудники акимата сельского округа подсчитывают ущерб", – рассказал замакима района Кайдар Сурашев.

После происшествия местные власти поручили сотрудникам лесного хозяйства усилить контроль за хищниками.

Напомним, в конце декабря прошлого года хищник загрыз целую отару овец в СКО. Специалисты обнаружили на тушах погибших овец следы царапин и укусов – причиной смерти стали повреждения гортани. А при осмотре территории на удалении 500-600 метров были обнаружены следы, схожие со следами рыси.

Согласно Британской энциклопедии, рыси – хищные животные семейства кошачьих, к которым относят сразу несколько видов. Они обитают в лесах Европы, Азии и Северной Америки. Рыси, обитающие в Евразии, могут крупнее своих собратьев из Северной Америки. Они хорошо лазают и плавают, питаются птицами и мелкими млекопитающими. Рыжая рысь и евразийская рысь берут более крупную добычу, вплоть до оленей.

Между тем в ноябре прошлого года жители ВКО заявили об участившихся нападениях волков.

В начале октября мы сообщали о том, что дикие волки стали нападать на скот в Костанайской области.

В мае прошлого года сельчане на западе Казахстана сообщали о том, что волки стали нападать на домашний скот. Фермеры несли убытки, так как в регионе был введен лимит на отстрел хищников.