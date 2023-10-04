Дикие волки стали нападать на скот в Костанайской области (видео)

Жители Костанайской области сообщили о нападениях волков на скот. Местные егеря усилили контроль в указанном районе, передает NUR.KZ со ссылкой на областную инспекцию лесного хозяйства.

Информация об атаке волков на домашних животных появилась в Instagram-аккаунте газеты "Федоровские новости".

Авторы сообщили, что волки начали атаковать скот на территории Косаральского сельского округа. По словам местных жителей, было совершено по меньшей мере три нападения.

Пограничникам удалось снять на видео двух диких животных. На опубликованных кадрах виден серый волк, сидящий в высокой траве, а также еще один зверь, который шел к первому через заросли.

Ситуацию прокомментировали в Костанайской территориальной областной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.

"Было направлено письмо акиматом Федоровского района Костанайской области. Там было зафиксировано нападение волков. Мы отправили письмо охотпользователям на территории Федоровского района, чтобы приняли меры.

Согласно правилам ведения охотничьего хозяйства, егеря, при осуществлении охраны животного мира, имеют право использовать служебное оружие, чтобы регулировать численность волков, бакланов – животных, которые включены в перечень регулируемый.

Сейчас они усиливают контроль не только в Федоровском районе, где были нападения, но и в общем пограничный контроль усиливают. Направили больше сотрудников егерской службы. Они будут совместно с местными исполнительными органами прорабатывать данный вопрос, с местными жителями. Если где-то еще будут видеть этих волков, они будут оперативно реагировать и выезжать на место, регулировать численность", – сообщили в ведомстве.

Также специалисты отметили, что сами волки, скорее всего, попали на территорию Казахстана из России, так как сам район находится на границе двух государств.

Напомним, в мае прошлого года фермеры ЗКО заявляли об участившихся нападениях волков на скот. Сельчане рассказали, что из-за нападения волков пострадали в основном телята и овцы.

Тогда аким сельского округа Уялы Ерлан Ермеккалиев сообщал, что отстрел волков здесь не проводился последние 3 года.

Также добавим, что в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, входят: волки, шакалы, сайгаки, вороны, большие бакланы и змееголовы (кроме арало-сырдарьинской поуляции).