Хищник загрыз целую отару овец в СКО
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44 овцы на территории животноводческого комплекса в Айыртауском районе СКО были убиты хищником - специалисты предположили, что животных загрызла рысь, передает МИА "Казинформ".
О случившемся в полицию сообщил местный участковый. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Специалисты обнаружили на тушах погибших овец следы царапин и укусов - причиной смерти стали повреждения гортани.
Одна из овец была частично съедена напавшим хищником.
Следователи исключили нападение собак - следы указывали на присутствие дикого зверя, а при осмотре территории на удалении 500-600 метров за территорией обнаружены следы, схожие со следами рыси
Был подсчитан материальный ущерб - он составил около 1 млн тенге.
Согласно Британской энциклопедии, рыси - хищные животные семейства кошачьих, к которым относят сразу несколько видов. Они обитают в лесах Европы, Азии и Северной Америки. Рыси, обитающие в Евразии, могут крупнее своих собратьев из Северной Америки.
Они хорошо лазают и плавают, питаются птицами и мелкими млекопитающими. Рыжая рысь и евразийская рысь берут более крупную добычу, вплоть до оленей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051590-hischnik-zagryz-tseluyu-otaru-ovets-v-sko/