Производство самого популярного самолета Boeing упало до самого низкого за два года уровня

Производство самого популярного самолета Boeing 737 MAX упало до самого низкого уровня за последние два года. Проблемы связывают с трудностями в поставках, передает The Wall Street Journal.

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Объем поставок самолетов 737 MAX в сентябре упал до самого низкого уровня за более чем два года. Один из крупнейших производителей США изо всех сил пытается произвести достаточно самолетов, чтобы заполнить ими небо.

В этом году компания испытывает массу трудностей из-за проблемных поставщиков. Так, например, были обнаружены неправильно просверленные отверстия в фюзеляже самых продаваемых самолетов 737.

В результате производство самолета стоимостью более 100 млн долларов, на долю которого приходится основная часть продукции Boeing, приостановилось. Компания произвела меньше половины самолетов, чем планировала за этот период года.

Руководители Boeing заявили, что поставки замедлятся, но они по-прежнему рассчитывают достичь своих производственных целей на 2023 год. Ранее компания Boeing заявила, что собирается выпускать в среднем 38 новых самолетов 737 в месяц. По данным исследовательской компании Aero Analysis Partners/AIR, в сентябре их число составило 22.