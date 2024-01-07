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Инцидент с самолетом Boeing 737-9 MAX: есть ли такие борта в Казахстане, рассказали в КГА

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Самолет летит в небе
Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

По данным специалистов, в Казахстане сейчас зарегистрировано 5 самолетов Boeing 737-9 MAX. Все они имеют действующие сертификаты, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Как сообщили представители Комитета гражданской авиации, Авиационная администрация Казахстана находится в контакте с эксплуатантами самолетов данного типа в Казахстане, а также с Boeing и FAA (Федеральным управлением гражданской авиации США) для оценки необходимости принятия дальнейших мер.

"В Казахстане зарегистрировано 5 самолетов Boeing 737-9 MAX, и все они имеют действующие сертификаты летной годности", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что FAA выпустило экстренную директиву по летной годности (2024-02-51), которая распространяется на всех эксплуатантов B-737 MAX.

"Данная директива применима к воздушным судам модели B737-9 компании Boeing, сертифицированным в любой категории, с установленной аварийным люком выхода средней кабины.

На данный момент эксплуатанты РК эксплуатируют воздушные суда с аварийными дверями выхода (не аварийным люком выхода), соответственно директива не применима к данным воздушным судам", – подчеркнули в КГА.

Напомним, 5 января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines направлялся из Портленда в Онтарио, штат Калифорния. Как рассказал один из пассажиров, через некоторое время после взлета у воздушного судна оторвалась боковая панель.

FAA поручила приостановить полеты всех самолетов Boeing 737-9 MAX до тех пор, пока они не будут тщательно проверены. Также проверки воздушных судов этого типа начали в Европе и Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054256-intsident-s-samoletom-boeing-737-max-est-li-takie-borty-v-kazahstane-rasskazali-v-kga/

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