Военный вертолет упал в Кыргызстане: есть пострадавшие

Сегодня, 17 января, в Кыргызстане на окраине Бишкека упал военный вертолет Ми-8. В результате происшествия есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на Kabar.

"В 10:55 по местному времени на авиабазе "Фрунзе-1" упал военный вертолет Ми-8. Борт 203. О судьбе экипажа пока неизвестно", – сообщил агентству в "Кыргызаэронавигация".

В Минобороны КР агентству также рассказали, что вертолет Сил Воздушной обороны страны произвел вынужденную жесткую посадку в ходе проведения учебно-тренировочных полетов. Есть пострадавшие.

"Должностными лицами Министерства обороны и СВО проводится работа по выяснению обстоятельств данного происшествия. Дополнительная информация о результатах расследования будет сообщена позднее", – добавили в ведомстве.

Между тем Telegram-канал Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источники передает, что в результате падения вертолета в Бишкеке погиб один человек.

Характеристики вертолета Ми-8

На сайте авиапредприятия "Газпром авиа" сообщается, что вертолет Ми-8 — многоцелевой одновинтовой советский вертолет, разработанный Опытным Конструкторским Бюро им. М. Л. Миля в начале 1960-х годов.

Ми-8 входит в список самых массовых вертолетов за всю истории авиации и является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире.

Отмечается, что вертолет Ми-8 оборудован противообледенительной системой, работающей как в автоматическом, так и в ручном режимах, снабжен автопилотом, обеспечивающим постоянную высоту полета и стабилизацию тангажа, крена и рыскания.

При отказе одного из двигателей в полете, второй двигатель автоматически выходит на повышенную мощность, при этом горизонтальный полет выполняется без потери высоты. Навигационно-пилотажные приборы и радиосистемы, которыми оснащен вертолет, позволяют совершать полеты в любое время суток и в сложных метеорологических условиях.

Напомним, в феврале прошлого года в Казахстане в Западно-Казахстанской области вертолет "Казавиаспаса" совершил жесткую посадку, при которой погибли четыре человека – сотрудники "Казавиаспас" МЧС, еще двое пострадали.

В Украине вертолет упал в городе Бровары (Киевская область) рядом с детским садом. В момент падения в здании учреждения находились дети. На месте падения вертолета обнаружено 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 человек, находившихся на борту.

Летом в Республике Алтай в России при заходе на посадку упал и загорелся частный вертолет Ми-8. На борту находилось 13 человек. Почти половина погибла.