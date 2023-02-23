Вертолет совершил жесткую посадку в ЗКО
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Вертолет "Казавиаспаса" совершил жесткую посадку в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов, передает корреспондент NUR.KZ.
"Да, такой факт сегодня был. Это был не спасательный рейс. В Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет "Казавиаспаса", - пояснил официальный представитель ведомства.
По словам Руслана Иманкулова, причины будут устанавливаться специалистами, которые выехали на место.
"Естественно, мы относимся к таким фактам со всей серьезностью. Борт застрахован, периодическое техническое обслуживание проходил в январе 2023 года. С экипажем проведены телефонные переговоры, все находившиеся на борту живы.
На проведение каких-либо спасательных операций эта ситуация не повлияет. Спасательные подразделения МЧС, в том числе авиация, несут службу в штатном режиме", - сказал официальный представитель МЧС РК.
Справочно: жесткой посадкой в авиационном обиходе называется посадка с перегрузкой, сильно превышающей нормативную. В результате воздушное судно в худшем случае получает повреждение в виде остаточной деформации, а в лучшем - требует специального технического обслуживания, нацеленного на дополнительный контроль его состояния.
По информации официального сайта АО "Казавиаспас", история акционерного общества берет начало с 2002 года, когда в составе РГП "Орт сондируши" МЧС РК был сформирован авиационный отдел.
Затем в РГП было открыто новое авиационное подразделение "Казахская авиационная служба пожаротушения и аварийного спасения".
25 января 2005 года постановлением правительства создано РГП на ПВХ "Казавиаспас", которое в апреле 2011 года в соответствии с постановлением правительства и приказом Комитета по государственному имуществу и приватизации Министерства финансов РК было преобразовано в акционерное общество "Казавиаспас" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
АО осуществляет следующие виды деятельности:
1) транспортно-пассажирские полеты по доставке личного состава и груза уполномоченного государственного органа в области гражданской защиты, его структурных территориальных подразделений и добровольных спасательных формирований к зонам чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) выполнение полетов по эвакуации пострадавших лиц, населения и имущества с зоны чрезвычайных ситуаций;
3) выполнение полетов по доставке гуманитарного груза в зоны чрезвычайных ситуаций;
4) участие в республиканских и международных учениях, в международных проектах ООН, ОБСЕ и других международных организаций по линии уполномоченного государственного органа в области гражданской защиты, и других органов государственного управления;
5) выполнение полетов по проведению поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, оказание помощи при стихийных бедствиях;
6) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники и ее компонентов;
7) выполнение полетов по оказанию медицинской помощи населению и проведению санитарных мероприятий;
8) выполнение полетов по производству аэросъемочных, картографо-геодезических и авиационно-химических работ;
9) выполнение полетов по обслуживанию лесного хозяйства;
10) выполнение полетов по обеспечению строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ;
11) транспортно-связные полеты;
12) выполнение полетов с морских судов и морских буровых установок, искусственных островов нефтегазового сектора по перевозке вахтовых бригад оборудования и т.д.;
13) выполнение полетов по патрулированию степной, водной, лесной и горной местности для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации;
14) выполнение полетов по предупреждению и тушению пожаров;
15) выполнение полетов по организации служб наблюдения и оповещения (заброска и обслуживание постов);
16) аэровизуальные облеты территорий с целью комплексной оценки ситуации (селевые потоки, паводки, оползни и т.п.)
17) полеты по обслуживанию полевых экспедиционных работ;
18) аэровизуальные полеты по обследованию линий электропередач и магистральных трубопроводов;
19) выполнение тренировочных полетов для поддержания профессионального уровня летного состава и освоения новой техники;
20) участие в тендерах по оказанию услуг по перевозке официальных лиц, правительственных делегации и иных юридических лиц;
21) организация и выполнение литерных (чартерных) рейсов по территории Республики Казахстан и за его пределами для официальных делегаций;
22) иные виды деятельности, не противоречащие целям его создания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010612-vertolet-sovershil-zhestkuyu-posadku-v-zko/