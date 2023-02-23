Вертолет совершил жесткую посадку в ЗКО

Вертолет. Иллюстративное фото: instagram.com/mchs.kazaviaspas

Вертолет "Казавиаспаса" совершил жесткую посадку в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, такой факт сегодня был. Это был не спасательный рейс. В Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет "Казавиаспаса", - пояснил официальный представитель ведомства.

По словам Руслана Иманкулова, причины будут устанавливаться специалистами, которые выехали на место.

"Естественно, мы относимся к таким фактам со всей серьезностью. Борт застрахован, периодическое техническое обслуживание проходил в январе 2023 года. С экипажем проведены телефонные переговоры, все находившиеся на борту живы.

На проведение каких-либо спасательных операций эта ситуация не повлияет. Спасательные подразделения МЧС, в том числе авиация, несут службу в штатном режиме", - сказал официальный представитель МЧС РК.

Справочно: жесткой посадкой в авиационном обиходе называется посадка с перегрузкой, сильно превышающей нормативную. В результате воздушное судно в худшем случае получает повреждение в виде остаточной деформации, а в лучшем - требует специального технического обслуживания, нацеленного на дополнительный контроль его состояния.

По информации официального сайта АО "Казавиаспас", история акционерного общества берет начало с 2002 года, когда в составе РГП "Орт сондируши" МЧС РК был сформирован авиационный отдел.

Затем в РГП было открыто новое авиационное подразделение "Казахская авиационная служба пожаротушения и аварийного спасения".

25 января 2005 года постановлением правительства создано РГП на ПВХ "Казавиаспас", которое в апреле 2011 года в соответствии с постановлением правительства и приказом Комитета по государственному имуществу и приватизации Министерства финансов РК было преобразовано в акционерное общество "Казавиаспас" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

АО осуществляет следующие виды деятельности:

1) транспортно-пассажирские полеты по доставке личного состава и груза уполномоченного государственного органа в области гражданской защиты, его структурных территориальных подразделений и добровольных спасательных формирований к зонам чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) выполнение полетов по эвакуации пострадавших лиц, населения и имущества с зоны чрезвычайных ситуаций;

3) выполнение полетов по доставке гуманитарного груза в зоны чрезвычайных ситуаций;

4) участие в республиканских и международных учениях, в международных проектах ООН, ОБСЕ и других международных организаций по линии уполномоченного государственного органа в области гражданской защиты, и других органов государственного управления;

5) выполнение полетов по проведению поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, оказание помощи при стихийных бедствиях;

6) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники и ее компонентов;

7) выполнение полетов по оказанию медицинской помощи населению и проведению санитарных мероприятий;

8) выполнение полетов по производству аэросъемочных, картографо-геодезических и авиационно-химических работ;

9) выполнение полетов по обслуживанию лесного хозяйства;

10) выполнение полетов по обеспечению строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ;

11) транспортно-связные полеты;

12) выполнение полетов с морских судов и морских буровых установок, искусственных островов нефтегазового сектора по перевозке вахтовых бригад оборудования и т.д.;

13) выполнение полетов по патрулированию степной, водной, лесной и горной местности для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации;

14) выполнение полетов по предупреждению и тушению пожаров;

15) выполнение полетов по организации служб наблюдения и оповещения (заброска и обслуживание постов);

16) аэровизуальные облеты территорий с целью комплексной оценки ситуации (селевые потоки, паводки, оползни и т.п.)

17) полеты по обслуживанию полевых экспедиционных работ;

18) аэровизуальные полеты по обследованию линий электропередач и магистральных трубопроводов;

19) выполнение тренировочных полетов для поддержания профессионального уровня летного состава и освоения новой техники;

20) участие в тендерах по оказанию услуг по перевозке официальных лиц, правительственных делегации и иных юридических лиц;

21) организация и выполнение литерных (чартерных) рейсов по территории Республики Казахстан и за его пределами для официальных делегаций;

22) иные виды деятельности, не противоречащие целям его создания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010612-vertolet-sovershil-zhestkuyu-posadku-v-zko/