Есть ли казахстанцы среди пострадавших от землетрясений в Японии, ответили в МИДе
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что казахстанцы, находящиеся в Японии, от произошедших землетрясений не пострадали, передает NUR.KZ.
"В Японии наши граждане не пострадали, со всеми кто стоит на консульском учете наше посольство на связи", – подчеркнул Смадияров.
По его словам, все они предупреждены об опасности цунами.
Землетрясения в Японии
Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два толчка магнитудой 5,7 и 7,4. Они ощущались в Осаке, Киото и Токио.
По последним данным, погибли 78 человек, 29 человек серьезно пострадали, а еще 231 человек получил легкие травмы.
В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших, США и Британия предложили помощь Японии.
Также вчера президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053969-est-li-kazahstantsy-sredi-postradavshih-ot-zemletryaseniy-v-yaponii-otvetili-v-mide/