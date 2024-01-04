Есть ли казахстанцы среди пострадавших от землетрясений в Японии, ответили в МИДе

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что казахстанцы, находящиеся в Японии, от произошедших землетрясений не пострадали, передает NUR.KZ.

"В Японии наши граждане не пострадали, со всеми кто стоит на консульском учете наше посольство на связи", – подчеркнул Смадияров.

По его словам, все они предупреждены об опасности цунами.

Землетрясения в Японии

Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два толчка магнитудой 5,7 и 7,4. Они ощущались в Осаке, Киото и Токио.

По последним данным, погибли 78 человек, 29 человек серьезно пострадали, а еще 231 человек получил легкие травмы.

В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших, США и Британия предложили помощь Японии.

Также вчера президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.