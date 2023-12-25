"Фонтан" хлынул посреди дороги в Кокшетау (видео)

В Сети распространяется видео с "зимним фонтаном" посреди улицы в Кокшетау. Инцидент прокомментировали в акимате города, передает NUR.KZ.

На кадрах опубликованного в Сети видео прямо на дороге высотой около 2-3 метров бьет фонтан из-под земли. О том, что произошло, рассказали в акимате Кокшетау.

"На улице Назарбаева произошел порыв из-за неисправности гидранта. В настоящее время выявляются причины дефекта, ведутся работы по его устранению. Приносим извинения горожанам", - сообщил акимат в Instagram.

Сообщается, что для изучение причин на место происшествия выехал аким Кокшетау Бауыржан Гайса.

"В устранении порыва задействованы сотрудники учреждения "Су арнасы" и "Службы пожаротушения". На данный момент порыв устранен, ведутся ремонтно-восстановительные работы", - добавили в акимате.

Напомним, в середине октября порыв трубы произошел в центре Алматы. Тогда жители района на несколько часов остались без горячей воды и тепла.

В начале октября авария на квартальной тепловой сети произошла в Павлодаре – посреди улицы образовался фонтан, а на участке временно остановили подачу воды.

В ноябре в Актау произошел порыв на тепломагистрали. В Сети было выложено видео с затопленной дорогой, от которой поднимаются клубы пара. Кипяток залил всю проезжую часть.