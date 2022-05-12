Волк напал на людей в ЗКО: пострадали четыре человека

Кадр из видео: телеканал "Астана"

7 мая в селе Шоктыбай Западно-Казахстанской области на людей напала волчица. Пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Всех доставили в больницу и сделали прививку от бешенства, передает телеканал "Астана".

Жители Шоктыбая говорят, что приняли волка за бродячего пса. Хищник спокойно разгуливал по улицам, а затем накинулся на собак и людей.

В результате нападения пострадали четыре человека, включая 4-летнего ребенка. Всем сделали прививку от бешенства.

Волчицу застрелили. Пришлось ликвидировать и собак, которых она успела покусать. Одна женщина до сих пор находится в больнице. Рана у пострадавшей очень глубокая. К счастью, жизни ничего не угрожает.

"У волка, который напал на село Шоктыбай, был изъят патологический материал в виде головы и направлен в лабораторию для вирусологического исследования на бешенство. Результаты будут готовы в течение месяца", - пояснил руководитель отдела управления ветеринарии ЗКО Балдай Сапаргали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968913-volk-napal-na-lyudey-v-zko-postradali-chetyre-cheloveka/