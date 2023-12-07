За чей счет дворец осужденного олигарха Тулешова вернули Шымкенту, ответил аким
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На брифинге СЦК акима Шымкента спросили о дворце культуры "Фосфорников", который должен был вернуться в собственность города – ранее здание принадлежало олигарху Тохтару Тулешову, пишет корреспондент NUR.KZ.
О передаче дворца культуры "Фосфорников" в собственность Шымкента аким Габит Сыздыкбеков заявил в ноябре в своем Instagram.
Это здание принадлежало ТОО "Дархан Group" – о том, что 99% этой компании принадлежит осужденному олигарху Тохтару Тулешову, стало известно в суде Шымкента. Решением суда его доля была передана в доход государства.
Акима Шымкента на брифинге спросили, за чей счет дворец культуры будет передан городу.
"На данное время дворец "Фосфорников" уже принят на баланс города, сам дворец и прилегающая территория – парковая зона. За счет частных спонсоров уже начата проектировка дворца, начнутся скоро ренновационные работы и в самом дворце, и на прилегающей территории – в парковой зоне. То есть вопроса выкупа нет, уже здание передано на баланс города – в собственность города", – сообщил аким Сыздыкбеков.
Напомним, бывший олигарх Тохтар Тулешов в 2016 году был приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и общественных организациях. Его обвиняли в попытке госпереворота, пытках, убийствах, всего в 18 преступлениях.
Тулешов был задержан в конце января 2016 года в ходе спецоперации силовых структур в Шымкенте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049695-za-chey-schet-dvorets-osuzhdennogo-oligarha-tuleshova-vernuli-shymkentu-otvetil-akim/