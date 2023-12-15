Река вышла из берегов в разгар морозов в ВКО

В сильные морозы в Восточно-Казахстанской области из берегов вышла река. Подтоплены несколько дворов в селе Урыль. На место выехал аким Катон-Карагайского района Дилдар Каликан, передает YK-news.kz.

Как пишет издание, происшествие случилось в Катон-Карагайском районе. Река в районе села Урыль вышла из берегов по причине резкого понижения температуры воздуха.

Вода разлилась по улицам населенного пункта, подтопила девять дворовых территорий и хозяйственные постройки, а также попала в подполы трех частных домов.

На место выехал аким Катон-Карагайского района Дилдар Каликан. Он сообщил о произошедшем в своем аккаунте в Instagram.

Производится откачка воды силами районного ОЧС и местных исполнительных органов. На месте происшествия задействована необходимая техника, заготовлен инертный материал.

Для расчистки русла привлечена специальная техника. Работы продолжаются.

Напомним, неделю назад в Риддере в ВКО из-за подъема уровня воды в русле реки подтопило несколько дворовых территорий и домов. Специалисты сразу же приступили к ликвидации последствий ЧС. Для откачки воды с придворовых территорий и домов были задействованы мотопомпы, использовалась спецтехника для очистки от наледи и создания уклона в сторону русла рек.

Отметим, что с 15 по 20 декабря по Казахстану будет наблюдаться постепенное повышение температур.

Так, с 15 по 17 декабря в области Абай и ВКО температура воздуха ночью составит 28-39 мороза, днем – 17-25 мороза. С 18 декабря в регионах будет наблюдаться постепенное потепление ночью от 17-25 до 2-10 ниже нуля, днем – от 10-18 до 0...-7 градусов.