Снесло стену, выбило окна: газовый баллон взорвался в доме в Карагандинской области

В Карагандинской области в городе Сарани от взрыва газового баллона сильно пострадал частный жилой дом. В нем разрушилась одна из стен, были выбиты окна и двери, поврежден потолок, передает ekaraganda.kz.

В ОЧС Сарани сообщили, что вечером 12 декабря в частном доме на улице Водоканальная взорвался четырехлитровый газовый баллон, который стоял неподалеку от печки. Из-за этого газ в нем быстро нагрелся и расширился, произошел взрыв.

Взрывной волной снесло одну из стен, выбило окна и двери, повредило потолок. Теперь дому требуется ремонт.

К счастью, в результате инцидента никто из членов семей, проживающих в доме, серьезно не пострадал.

В доме также находился резервуар с газом на 27 литров. Жильцам повезло, что он остался невредим. Спасатели его вынесли.

"12 декабря по улице Водоканальная произошел взрыв. Это дом на три хозяина. Вытащили из дома емкость на 27 литров и четырехлитровый газовый баллон. Со слов хозяина, газовый баллон замерз. Он поставил его возле печного отопления, чтобы отогреть. После этого случился взрыв. Вот здесь это произошло. Вот печное отопление. Пожара здесь никакого не было. Выбиты окна", - сказал старший инженер ОЧС Сарани Тускей Сакбосын.

В ДЧС Карагандинской области напоминают о необходимой осторожности в обращении с газовыми баллонами. Их ни в коем случае нельзя отогревать рядом с печками, обогревателями и батареями. Газ расширяется от нагрева и происходит разрыв баллона.

Напомним, 11 декабря в Костанае в жилом массиве Амангельды произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате полностью обрушилось одноэтажное здание, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей.

В результате поисково-спасательных работ было спасено 12 человек. К сожалению, трое погибли. На госпитализацию в областную больницу доставили 4 пострадавших, в городскую больницу - 6 человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек и один отказался от госпитализации.