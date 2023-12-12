Обледеневших пожарных сфотографировали в Акмолинской области

ДЧС Акмолинской области показал фото обледеневших пожарных Целиноградского района, выезжавших на тушение возгорания в мороз. В ведомстве отметили, что на улице было около -36 градусов, передает NUR.KZ.

"Обычные будни огнеборцев. Пожарные Целиноградского района после тушения возгорания", - прокомментировали снимки в ДЧС Акмолинской области.

В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ пояснили, что сотрудники 11 декабря после 19 часов вечера выезжали в село Тонкерис на тушение пожара в частном жилом доме. По прибытии на место вызова было установлено, что горит кровля.

Пожарные. Фото: ДЧС Акмолинской области

Сюда направили 4 человека личного состава и 1 единицу техники ДЧС Акмолинской области, 5 сотрудников и 1 единицу техники ДЧС Астаны, а также 2 работников и 1 единицу техники от акимата Талапкера.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара сейчас устанавливается. Как отметили в ведомстве, на улице было до 36 градусов мороза.

Пожарный. Фото: ДЧС Акмолинской области

"При тушении пожара подается вода. Она часто рикошетит, где-то стекает со здания. Пожарные зачастую мокнут", - пояснили в ДЧС Акмолинской области.

При таких обстоятельствах зимой из-за морозов огнеборцы и покрываются льдом.

Напомним, на 12 декабря в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. Так, в Акмолинской области синоптики прогнозировали сильный мороз до 40 градусов.

Также накануне в связи с ухудшением погодных условий в 12 регионах страны были введены ограничения движения для автотранспорта. В Акмолинской области ограничения коснулись всех направлений для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Их установили на 20 участках.

В Астане и других городах Казахстана из-за морозов школьников перевели на дистанционное обучение.