Расследование крушения самолета Bek Air: зачем МВД отправляло десятки запросов в другие страны

В МВД рассказали о ходе расследования крушения самолета компании Bek Air в конце 2019 года. Следствие направило десятки запросов в другие страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела по факту крушения воздушного судна Fokker-100 авиакомпании Bek Air органами расследования направлены 33 международных запроса в иностранные государства, большей частью европейского континента, в том числе в Нидерланды, на основную часть которых ответы получены.

Как пояснили в МВД, эти поручения были направлены для обеспечения полноты следствия, так как установлено, что потерпевшее крушение воздушное судно Fokker-100 в период с октября 2018 года по июль 2019 года эксплуатировалось на территории ряда стран, куда были направлены запросы.

Следствие интересовало, были ли какие-либо повреждения и поломки во время эксплуатации воздушного судна, авиационные происшествия и т. д.

"В целом, длительность расследования уголовного дела связана с большим количеством проведенных по делу судебных экспертиз (154), длительным исследованием авиационного происшествия Международным авиационным комитетом, ожиданием ответов из стран изготовителей воздушного судна. На сегодня практически получены все экспертизы и ответы", – сообщили в МВД.

По информации министерства, в ближайшее время по делу планируется принятие окончательного процессуального решения.

Крушение самолета Bek Air

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года.

Воздушное судно, выполнявшее рейс "Алматы – Нур-Султан", врезалось в бетонный забор и протаранило частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

При этом расследование самой авиакатастрофы завершили лишь в сентябре 2022 года.

Как сообщили в КГА, согласно окончательному отчету по результатам расследования авиационного происшествия, крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.

"Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения. Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения", – говорилось в сообщении комитета.

В феврале этого года Берик Асылов в ответе на депутатский запрос сообщил, что Антикоррупционная служба ведет расследование в отношении сотрудников КГА по факту незаконной постройки домов близ аэропорта Алматы.