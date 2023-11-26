Море вышло из берегов в Турции: объявлен "оранжевый" уровень угрозы (видео)

В некоторых регионах Турции море вышло из берегов после ливней. В Сети появились кадры затопленных улиц и зданий, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет информагентство, море подтопило несколько турецких городов после мощных ураганов и ливней.

Сегодня в 44 из 81 провинции власти объявили предпоследний "оранжевый" уровень угрозы. При этом "желтый" уровень из-за неблагоприятных погодных условий был объявлен еще в 20 провинциях.

Из-за урагана в городе Измире на западе Турции море вышло из берегов и подтопило несколько районов. В соцсетях появились видео с затопленными улицами города – под водой остались электросамокаты, автомобили оказались наполовину затоплены.

Во многих районах Антальи вырвало с корнем деревья. Были повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез вышли из берегов каналы. В Манавгате затонули как минимум две лодки. Также затоплены яхты в районе центра Антальи.

В Стамбуле температура снизилась сразу на 10 градусов – до +8, в ряде районов идут дожди. В связи с ураганом в стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен отменены 15% рейсов в воскресенье. Отмены и задержки ожидаются и в других воздушных гаванях.

В районе Кягытхане мощным ветром снесло крышу жилого дома, повреждены несколько автомобилей, люди не пострадали.

В Даламане в курортной провинции Мугла очевидцы наблюдали торнадо, после которого были разбиты стекла автомобилей, в воздухе летали крыши домов и мусорные контейнеры, отмечает агентство.

Напомним, в начале ноября мы писали о том, что в Северной Италии разразился шторм, из-за которого из берегов вышло озеро Комо. Вода затопила несколько районов Милана.

А до этого сообщалось, что на мексиканский штат Герреро обрушился ураган "Отис". Было известно о 48 погибших и почти полусотне пропавших без вести.

Также в сентябре в Ливии произошло катастрофическое наводнение в результате которого, на 15 сентября, было известно более чем об 11 тысячах погибших.