Милан затопило после сильного шторма на севере Италии (видео)

Вчера в Северной Италии разразился шторм, из-за которого из берегов вышло озеро Комо. Вода затопила несколько районов Милана, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Вчера ночью и рано утром в северной части Италии разразился шторм. Проливной дождь и сильный ветер стали причиной наводнений в центре Милана. Из берегов вышло озеро Комо.

По данным агентства гражданской защиты Италии, река Севезо, протекающая через муниципалитеты Комо, Монца и Брианца и Милан, также вышла из берегов.

Сообщается, что некоторые районы Милана стали недоступны. Судя по кадрам из соцсетей, вода лилась по лестницам на станции метро, ​​а пешеходы падали или цеплялись за столбы во время сильных порывов ветра.

Экстренным службам пришлось откачивать воду и устанавливать мобильные заграждения.

Член городского совета по безопасности Марко Гранелли сообщил, что ветер повалил деревья, снес строительные леса и сорвал черепицу с крыш.

В качестве меры предосторожности в нескольких частях города было отключено электричество, пока власти работали над устранением обрушившихся линий электропередачи.

От проливных дождей также пострадала Тоскана в центральной части Италии.

А Венеция, по словам мэра города Луиджи Бругнаро, едва избежала наводнения. Сильные ветры, дующие на север в Адриатическом море, подняли воду в каналах. В сочетании с уже высокими приливами, связанными с полнолунием, это вызвало "исключительный" прилив воды в 154 сантиметра. Самый высокий за всю историю прилив был зафиксирован в 1966 году и составил 194 сантиметра.

При этом напомним, что в мае этого года по меньшей мере 13 человек погибли и более 13 тыс. были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений в Италии, где за полтора дня выпала шестимесячная норма осадков.

А летом правительство Италии собиралось объявить режим ЧС в четырех областях – северных Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, – подвергшихся сильным ураганам, а также на южном острове Сицилия, охваченном пожарами.

Кроме того, вчера мы писали о том, что на мексиканский штат Герреро обрушился ураган "Отис". Сейчас известно о 48 погибших и почти полусотне пропавших без вести.